Сайт компании

Нужен дизайн для сайта сочинений(краткое изложение текстов литературных произведений, сочинения и прочие тексты по литературе). Аналог сайта - http://briefly.ru/ дизайн тоже нужно сделать в таком же стиле. Полное ТЗ - http://bit.ly/14uDUqH
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Концепция сайта:":
Что то на подобие vkladvklad.ru imcimc.ru
Локальная цель:
1. Замотивировать позвонить .
Сильный офер фронтент продукта, телефон, призыв к действию
(В шапке логотип, по середине кнопка заказать звонок, справа 2 телефона и кнопка контакты)
2. Получить контакт Посетителя
Форма сбора мейлов
2-3 мощных бонуса,
(где-то будет появляться окошка чтобы клиент подписался на рассылку, под главным баннером 3 офера в ряд с бонусами, пример сайт vkladvklad.ru)
3. Информирование ребят
3.1 Отзывы о работе компании, тема: отзыв на возражение
3.2 Статьи фишки по самым основным проблемам призывников
3.3 видео- контент знакомящий клиентов с нашей компанией и с нашей работой
3.4 успехи которые достигают наши клиенты
3.5 наши шашочки и медальки
Теперь от себя!
1. Дизайн должен сочетаться с логотипом
2. меню небольшое на 6-7 пунктов
3. На главной сначало информация и ниже статьи полоска, внизу и сбоку отзывы клиентов
4. Главный баннер "Проверь свои шансы на получение военного билета за 1 призыв 4500зачеркнуть 1500"
5. шрифт как на imicms.ru
6. Нужно 2 дизайна на подобие vkladvklad.ru и imcimc.ru
7. дизайны в деловом стиле
Примечание: Доп страницы тоже нужны будут!
8. офер главный большой баннер, как на vkladvklad.ru "Проверь свои шансы на получение военного билета за 1 призыв 4500зачеркнуть 1500"
9. полезные статьи, отзывы, расположение нужно показать, на главной странице, отзывы как вариант, можно расположить в подвале, подвал раздели на 3 части, 1ое меню, 2ое отзывы, 3е контакты компании с картой
МЕНЮ:
1. О компании - "Кто мы"
2. Выгода - Выгода работы с нами (шашешки - награды и все такое)
3. Услуги - Об услугах "Чем мы можем ему помочь"
4. Отзывы - плюс шашечки
5. Вопрос-Ответ
6. Контакты
Каприз заказчика
цвета пурпурный цвет чтобы блестел, высылаю пример, который мне прислали. Ну и чтобы цвета сочетались с логотипом. Сероватый на логотипе тоже должен присутствовать в дизайне. Не более 3х преобладающих цветов! Чтобы не пестрил дизайн и не казался павлином.
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