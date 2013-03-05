Сайт компании

Концепция сайта:":

Что то на подобие vkladvklad.ru imcimc.ru

Локальная цель:

1. Замотивировать позвонить .

Сильный офер фронтент продукта, телефон, призыв к действию

(В шапке логотип, по середине кнопка заказать звонок, справа 2 телефона и кнопка контакты)

2. Получить контакт Посетителя

Форма сбора мейлов

2-3 мощных бонуса,

(где-то будет появляться окошка чтобы клиент подписался на рассылку, под главным баннером 3 офера в ряд с бонусами, пример сайт vkladvklad.ru)

3. Информирование ребят

3.1 Отзывы о работе компании, тема: отзыв на возражение

3.2 Статьи фишки по самым основным проблемам призывников

3.3 видео- контент знакомящий клиентов с нашей компанией и с нашей работой

3.4 успехи которые достигают наши клиенты

3.5 наши шашочки и медальки

Теперь от себя!

1. Дизайн должен сочетаться с логотипом

2. меню небольшое на 6-7 пунктов

3. На главной сначало информация и ниже статьи полоска, внизу и сбоку отзывы клиентов

4. Главный баннер "Проверь свои шансы на получение военного билета за 1 призыв 4500зачеркнуть 1500"

5. шрифт как на imicms.ru

6. Нужно 2 дизайна на подобие vkladvklad.ru и imcimc.ru

7. дизайны в деловом стиле

Примечание: Доп страницы тоже нужны будут!

8. офер главный большой баннер, как на vkladvklad.ru "Проверь свои шансы на получение военного билета за 1 призыв 4500зачеркнуть 1500"

9. полезные статьи, отзывы, расположение нужно показать, на главной странице, отзывы как вариант, можно расположить в подвале, подвал раздели на 3 части, 1ое меню, 2ое отзывы, 3е контакты компании с картой

МЕНЮ:

1. О компании - "Кто мы"

2. Выгода - Выгода работы с нами (шашешки - награды и все такое)

3. Услуги - Об услугах "Чем мы можем ему помочь"

4. Отзывы - плюс шашечки

5. Вопрос-Ответ

6. Контакты

Каприз заказчика

цвета пурпурный цвет чтобы блестел, высылаю пример, который мне прислали. Ну и чтобы цвета сочетались с логотипом. Сероватый на логотипе тоже должен присутствовать в дизайне. Не более 3х преобладающих цветов! Чтобы не пестрил дизайн и не казался павлином.