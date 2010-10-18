Шапка для сайта

Дизайн сайтовЗавершен31 заявка349 просмотров
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Здравствуйте! Имеется сайт, нужно нарисовать другой дизайн шапки, чтобы он вписывался в дизайн сайта. Дизайн сайта простой. Ширина шапки - резина, высота 190пх. Нужно сделать резиновую шапку. Логотип все имеетя. Дизайн сайта покажу только при личной переписке. Оставляйте контакты. Спасибо!

13 лет назад
TaifovAziz
29 летУзбекистан
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
leopoldushka
Евгений 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$15
2 дня
Отличный исполнитель. Сделал работу в срок. Всем рекомендую. Буду работать ещё. Спасибо!
Очень хороший заказчик. Четко изложил суть задания, что немаловажно. Очень приятный в общении человек. Всем советую! Удачи Вам в работе.
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