Дизайн сайта rezka16.ru Необходимо сделать сайт rezka16.ru На сайте планируется 4 странички: 1. Главная. Услуги плазменной резки. 2. Услуги лазерной резки. 3. Продажа ...
Сменить дизайн сайта
Здравствуйте, нужно изменить дизайн сайта pompey-fanstore.com. Движок вебасист. Сам дизайн уже готовый, интересует только установка на сайт. ICQ 285015274. Желательно отвечать сразу в ICQ. Работаю без предоплаты.
Обязательные требования:
1. Достаточный опыт работы
2. Наличие отзывов.
3. Наличие примеров работы.
4. Не посредник.
5. Уравновешенность, бесконфликтность, способность договариваться и объяснять.
6. Наличие ICQ, скайпа и мобильного. Доступность онлайн до с 8.00 до 22.00
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