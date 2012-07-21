Интерфейс для туристического сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт23 заявки256 просмотров

Необходимо разработать грамотный интерфейс для сайта тур. тематики.

Почему именно интерфейс, а не "дизайн"? В первую очередь необходимо позаботиться об удобстве для пользователя.

Какие страницы делаем? 1 главная + 2-3 внутренних

+ доп. задание стилизовать существующий логотип

бюджет до 350 usd

13 лет назад
konstantyn_pr
Константин 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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