Необходимо продумать новый дизайн для сайта www.rino4ka.ru 1. Общий дизайн сайта должен быть светлым. 2. Минимализм 3. Цвета голубой, оранжевый, желтый, салатовый 4. В шапке справа блок с RSS, ...
Интерфейс для туристического сайта
Необходимо разработать грамотный интерфейс для сайта тур. тематики.
Почему именно интерфейс, а не "дизайн"? В первую очередь необходимо позаботиться об удобстве для пользователя.
Какие страницы делаем? 1 главная + 2-3 внутренних
+ доп. задание стилизовать существующий логотип
бюджет до 350 usd
Заявки фрилансеров
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