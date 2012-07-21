Сверстать макет магазина.
Редизайн сайта
Необходимо продумать новый дизайн для сайта www.rino4ka.ru
1. Общий дизайн сайта должен быть светлым.
2. Минимализм
3. Цвета голубой, оранжевый, желтый, салатовый
4. В шапке справа блок с RSS, поиском, кнопкой входа на сайт, кнопками социальных сетей
5. Под шапкой должна быть панель меню (так как меню, в настоящее время, достаточно громоздкое необходимо его разгрузить.
Например, можно использовать двойное меню, сверху поделенное по категориям, внизу по подкатегориям которые в свою очередь разворачиваются до третьего уровня. Пример http://thepioneerwoman.com/cooking/2011/06/perfect-iced-coffee/, либо сделать меню в виде аккордеона)
6. Желательно не использовать в шапке фотографии пляжей и песка. Предпочтение будет отдававшаяся графике из загогулин, кривых, стилизованных объектов, которые идут по верху, закрывают углы и спускаются по периметру в виде волн. Картинка должна выглядеть как целый объект а не коллаж.
7. Внизу можно использовать фотографию пляжа как сейчас.
8. Рассматриваются дизайны двух колоночные и трех колоночные. Центральный блок должен иметь ширину 650 px, одна из колонок минимум 220 px, третья на ваше усмотрение.
9. Дизайн не должен иметь острых углов.
Ниже идет комментарий хозяйки сайта:
“http://www.8ct.ru/- красиво смотрится картинка в шапке и название блога (не на всю страницу),
http://webdesignerwall.com/ - нравиться картинка в шапке, она плавно переходит в фон.
http://ndesign-studio.com/ - ещё пример с картинкой, переходящей в фон.
http://thepioneerwoman.com/cooking/2011/06/perfect-iced-coffee/ - один из вариантов решения проблемы с многочисленным меню
http://www.hopeingod.org/ - вот тут есть идея для ссылок вверху
http://www.seemonterey.com/ - на этом сайте очень стильно сделан верх: поиск, социальные сети, погода.
http://hanamichiya.jp/ - очень красивый дизайн”
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