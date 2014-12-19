Создание дизайна сайта

Необходимо создать дизайн сайта по теме бисероплетение. Несложный, минималистский,свежий (для контентного сайта). Необходимые подробности в ЛС. Преимущество - тем у кого есть идеи и видение как сделать свежо и минималистично :) (примеры картинок, портфолио, просто примеры сайтов приветствуется - ...
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Создания дизайна сайта компании
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