Создание макета продающей страницы

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка114 просмотров

Необходим макет небольшой продающей страницы с минимумом текста.

Сайт должен быть резиновым.

Цветовая гамма обязательно светлая, мягкая, без резких цветов. Зеленый цвет исключить вообще. 

Предоставленный черновик - всего лишь примерная схема. 

Приветствуется:

- изменения/дополнения

- внедрение дизайнерских решений 

- следование трендам

9 лет назад
ohwhoisthisguy
Данил 
31 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Spencer1
Дмитрий 
31 год
11 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$60
4 дня
Работы автора очень интересны и приятны глазу. Дмитрий без проблем понял, что требуется выполнить и без лишних вопросов принялся за работу. Приятно, что сроки были соблюдены (работа была сдана с заметным опережением). Результат впечатляющий. Очень доволен сотрудничеством.
Данил - отличный заказчик. Отличная постановка задачи и мгновенная оплата.

Заявки фрилансеров

Spencer1
Дмитрий 
31 год
11 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад

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