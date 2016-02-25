Создание макета продающей страницы

Работы автора очень интересны и приятны глазу. Дмитрий без проблем понял, что требуется выполнить и без лишних вопросов принялся за работу. Приятно, что сроки были соблюдены (работа была сдана с заметным опережением). Результат впечатляющий. Очень доволен сотрудничеством.