Стартовая страница для интернет сервиса

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка179 просмотров

Нужна стартовая страница для системы по монетизации мобильного трафика. То есть, вебмастер, хозяин сайта, размещает на своем сайте код, который будет показывать посетителям, заходящим с мобильных устройств, рекламу, с которой хозяин будет иметь прибыль. Достоинства: опытная команда, высокие отчисления, техническая поддержка. Система работает аналогично https://www.mobidea.com/ или https://mobiteasy.com/ - посмотрите, может будет понятнее :) Из требований: сделать переключалку языка (система будет на русском и на английском). Так же форма для входа-регистрации нужна. Так же нужен какой нибудь логотип, система будет работать на адресе EuroCPA.Mobi (изначально планировали только европу, но сейчас уже покрытие по всему миру).

8 лет назад
DerParol
Иван 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
16 дней назад
8 лет назад
$70
2 дня
Все отлично, сделано быстрее, чем я ожидал. Еще раз выражаю благодарность.
Всё как всегда супер! :) Спасибо за проекты!

Заявки фрилансеров

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
16 дней назад
8 лет назад

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