Стартовая страница для интернет сервиса

Нужна стартовая страница для системы по монетизации мобильного трафика. То есть, вебмастер, хозяин сайта, размещает на своем сайте код, который будет показывать посетителям, заходящим с мобильных устройств, рекламу, с которой хозяин будет иметь прибыль. Достоинства: опытная команда, высокие отчисления, техническая поддержка. Система работает аналогично https://www.mobidea.com/ или https://mobiteasy.com/ - посмотрите, может будет понятнее :) Из требований: сделать переключалку языка (система будет на русском и на английском). Так же форма для входа-регистрации нужна. Так же нужен какой нибудь логотип, система будет работать на адресе EuroCPA.Mobi (изначально планировали только европу, но сейчас уже покрытие по всему миру).