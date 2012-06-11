Дизайн дисконтной карты + логотип

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт28 заявок270 просмотров

Необходим дизайн дисконтной карты + возможно освежить логотип.

Сайт: http://www.mc-mobile.ru

13 лет назад
triadasite
Сергей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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