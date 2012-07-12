Приватный проект для azarnov

$155
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен2 заявки194 просмотра

Разработка фирменного стиля для салона красоты

13 лет назад
agensys
46 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
13 лет назад
$155
5 дней
Настоящий профессионал, доволен сотрудничеством, рекомендую.
Отличный заказчик, приятный в общении человек. Только позитивное впечатление от сотрудничества!

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
13 лет назад
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Фирменный стиль

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