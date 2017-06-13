Дизайн ценника, по образцу

Здравствуйте!

Надо сделать элементарный ценник (пример в приложении).

Делаем все так же, только соответственно меняем логотип, желтый цвет меняем на коричневый и где цена делаем спереди место под 3 цифры (т.е. цена может быть к примеру 235.90). Размеры стандартные под визитку 50х90 мм.

Работы на 5 минут собственно.

Сколько будет стоить?