Визитка, буклет...

Приветствую. Есть необходимость разработать бюджетный простенький логотип, фирменный бланк для корреспонденции (шапка, подвал), а так же шапку в группу ФБ (по типу флаера). К проекту приложите пожалуйста примерные бюджеты на реализацию данной задачи.