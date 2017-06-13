Разработка фирменного стиля

Разработать визитку, буклет, сверстать презентацию компании для типографии (есть пдф версия).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать фирменный стиль для детского обучающего центра. На выходе мы должны получить руководство по фирменному стилю и набор файлов с элементами фирменного стиля в формате .ai.
Готовы рассмотреть кандидатуры профессиональных графических дизайнеров, у которых имеется хорошее тематическое портфолио.
При отклике, просьба скидывать ссылку на портфолио, отклики без портфолио рассмотрены не будут. Спасибо за понимание.
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