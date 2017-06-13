Здравствуйте. Необходимо разработать логотип и фирменный стиль компании, занимающейся ландшафтным дизайном.

Логотип и дизайн страницы должны быть полностью оригинальными - это требование будет проверено перед оплатой проекта.

Предполагается, что по ходу работы могут возникать правки и переделки со стороны заказчика, поэтому фрилансер должен заранее рассчитывать на эти правки.