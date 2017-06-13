Необходимо разработать фирменный стиль для детского обучающего центра. На выходе мы должны получить руководство по фирменному стилю и набор файлов с элементами фирменного стиля в формате .ai. Готовы рассмотреть кандидатуры профессиональных графических дизайнеров, у которых имеется хорошее ...
Необходимо разработать логотип и фирменный стиль компании
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Здравствуйте. Необходимо разработать логотип и фирменный стиль компании, занимающейся ландшафтным дизайном.
Логотип и дизайн страницы должны быть полностью оригинальными - это требование будет проверено перед оплатой проекта.
Предполагается, что по ходу работы могут возникать правки и переделки со стороны заказчика, поэтому фрилансер должен заранее рассчитывать на эти правки.
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