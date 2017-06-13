Дизайн ценника, по образцу

Здравствуйте.

Нужно сделать ценник по образцу (прикрепляю).

Меняем логотип, желтый цвет на коричневый и делаем 3 ячейки под цифры, до точки, вместо дух (чтобы можно было написать 235.90 к примеру). Размер стандартной визитки 50 на 90 мм.

Вот собственно и все.

Какая будет цена?