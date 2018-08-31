Ищем дизайнера для выполнения заказа на разработку фирменного стиля новой торговой марки крымского вина. Потребуются: логотип и брендбук, дизайн этикеток. В перспективе - дизайн стоек и прочей маркетинговой продукции в точках продаж.
Дизайн визитки
Нужен дизайн для визитки компании
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