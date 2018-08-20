Разработка логотипа и фирменного стиля для торговой марки вина

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт30 заявок256 просмотров

Ищем дизайнера для выполнения заказа на разработку фирменного стиля новой торговой марки крымского вина. Потребуются: логотип и брендбук, дизайн этикеток. В перспективе - дизайн стоек и прочей маркетинговой продукции в точках продаж.

7 лет назад
e_volchenko
Евгений 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
10 дней назад

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Нет заявок фрилансеров

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