Дизайнер для бренда одежды

Ищу дизайнера для работы над проектами в бренде одежды. Необходимы навыки создания таблиц размеров, логотипов, надписей и принтов. Работы будут как проектные, так и постоянные. Присылайте свои лучшие кейсы в личные сообщения. Будет тестовое задание, по результатам которого начнём сотрудничество, если всё будет устраивать.