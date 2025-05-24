Требуются дизайнеры для работы с PR-агентством. Необходимы навыки в разработке брендбуков, дизайне корпоративных материалов, создании сайтов и оформлении страниц в соцсетях. Также требуется подготовка макетов для печати книг и дипломов, создание видеороликов и баннеров для наружной рекламы. Оплата обсуждается индивидуально.
Дизайнер для бренда одежды
Ищу дизайнера для работы над проектами в бренде одежды. Необходимы навыки создания таблиц размеров, логотипов, надписей и принтов. Работы будут как проектные, так и постоянные. Присылайте свои лучшие кейсы в личные сообщения. Будет тестовое задание, по результатам которого начнём сотрудничество, если всё будет устраивать.
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