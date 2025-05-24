Дизайнер для бренда одежды

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Открыт1 заявка112 просмотров

Ищу дизайнера для работы над проектами в бренде одежды. Необходимы навыки создания таблиц размеров, логотипов, надписей и принтов. Работы будут как проектные, так и постоянные. Присылайте свои лучшие кейсы в личные сообщения. Будет тестовое задание, по результатам которого начнём сотрудничество, если всё будет устраивать.

Дизайн одеждыСоздание логотипов
18 часов назад
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Заявки фрилансеров

Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
5 часов назад
201 отзыв
17 часов назад
#1
Фирменный стиль