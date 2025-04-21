Необхідно розробити фірмовий стиль і новий брендбук для кавової компанії з додаванням помаранчевого кольору. Зміни в патернах та дизайні допустимі, але логотип, кольори та шрифт залишаються незмінними. Запропонуйте орієнтовну вартість.
Дизайн логотипа и фирменного стиля для космецевтического бренда
Ищу дизайнера для разработки логотипа, фирменного стиля бренда и визитки компании. Заказчик работает над своим личным брендом, строит космецевтический бизнес и другие вокруг архетипа «мудрец» Юнга. Нужен исполнитель, который сможет учесть этот запрос.
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