Дизайн логотипа и фирменного стиля для космецевтического бренда

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Открыт3 заявки198 просмотров

Ищу дизайнера для разработки логотипа, фирменного стиля бренда и визитки компании. Заказчик работает над своим личным брендом, строит космецевтический бизнес и другие вокруг архетипа «мудрец» Юнга. Нужен исполнитель, который сможет учесть этот запрос.

Создание логотипов
день назад
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Заявки фрилансеров

Виктор
 
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Михаил
 
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