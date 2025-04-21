Необходимо разработать дизайн упаковки для батончиков и конфет без сахара в стиле здорового минимализма. Упаковка должна быть яркой и легкой, с учетом нескольких вкусов и изменяемых элементов. Включите логотип 'ONE' и акцентируйте фразы 'No sugar added' и '10% protein'. Итоговый вариант представьте в виде мокапа.