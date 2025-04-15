Разработка фирменного стиля для IT-компании

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт2 заявки15 просмотров

Требуется разработать фирменный стиль (сделать ребрендинг) для IT-компании. Необходимо освежить логотип на основе существующего, определить цветовую палитру, шрифтовую пару, паттерн и создать фирменную графику, включая стиль иконок и графических элементов. Ожидается опыт в разработке фирменного стиля, наличие портфолио и ответственный подход с соблюдением дедлайнов.

Отрисовка логотиповПодбор шрифтовСоздание иконок
12 дней назад
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Ярослав
 
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42 минуты назад
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12 дней назад
Михаил
 
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3 часа назад
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12 дней назад
#1
Фирменный стиль