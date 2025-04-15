Графический дизайнер для косметологии

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт7 заявок34 просмотра

Требуется графический дизайнер для создания фирменного стиля, включая логотип, визитки и флаеры. Рассматриваются как специалисты с опытом, так и начинающие. Бюджет обсуждается.

Создание логотипов
14 дней назад
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