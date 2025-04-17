Необходимо разработать различные форматы креативов для рекламы онлайн-курса по оздоровлению с помощью питания.

Текст предоставим, нужно упаковывать в различные визуальные форматы для тестирования.



Если работали над подобной задачей высылайте примеры.

Указывайте стоимость за 10 креативов (именно 10 различных форматов, а в каждом формате можем просто заголовки к примеру разные тестировать или картинки)



Указывайте стоимость, сроки и телеграм для связи. Обязательно добавляйте примеры работ



Ниже прикрепляю примеры креативов👇