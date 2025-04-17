Дизайн креативов для meta ADS (9:16, 4:5)

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Открыт8 заявок155 просмотров

Необходимо разработать различные форматы креативов для рекламы онлайн-курса по оздоровлению с помощью питания.
Текст предоставим, нужно упаковывать в различные визуальные форматы для тестирования. 

Если работали над подобной задачей высылайте примеры.
Указывайте стоимость за 10 креативов (именно 10 различных форматов, а в каждом формате можем просто заголовки к примеру разные тестировать или картинки)

Указывайте стоимость, сроки и телеграм для связи. Обязательно добавляйте примеры работ


Ниже прикрепляю примеры креативов👇

Создание баннеровСоздание инфографикиСоздание креативов
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