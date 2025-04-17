Требуется дизайнер для разработки фирменного стиля школы английского языка. Основные задачи включают создание чек-листов, флаера и рекламных материалов. Оплата обсуждается индивидуально.
Дизайн креативов для meta ADS (9:16, 4:5)
Необходимо разработать различные форматы креативов для рекламы онлайн-курса по оздоровлению с помощью питания.
Текст предоставим, нужно упаковывать в различные визуальные форматы для тестирования.
Если работали над подобной задачей высылайте примеры.
Указывайте стоимость за 10 креативов (именно 10 различных форматов, а в каждом формате можем просто заголовки к примеру разные тестировать или картинки)
Указывайте стоимость, сроки и телеграм для связи. Обязательно добавляйте примеры работ
Ниже прикрепляю примеры креативов👇
Заявки фрилансеров
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