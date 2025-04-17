Ребрендінг фірмового стилю/брендбук

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Для кавової компанії потрібно розробити фірмовий стиль і брендбук.
В нас не змінюється загальна концепція бренда, але ми додали один колір і потрібно його органічно вписати в наш стиль. І зробити новий брендбук.
Можна змінювати патерни, дизайн.
Не можна змінювати логотип, кольори, шрифт.
Додатковий колір - помаранчевий

Запропонуйте орієнтовну вартість.

З наявним берендбуком можна ознайомитись в посиланні:
https://drive.google.com/file/d/10AxcC2ONYcyOcp5--yKHcRpTaTRJs8ma/view?usp=sharing

Дизайн рекламных материаловДизайн этикетокРазработка фирменного стиляСоздание креативовСоздание брендбуков
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