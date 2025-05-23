Требуется дизайнер для создания логотипа и фирменного стиля космецевтического бренда, включая визитку. Учитывайте архетип «мудрец» Юнга для разработки концепции.
Дизайнеры разных профилей
Ищу дизайнеров на фриланс для PR-агентства. Необходима работа с разработкой брендбуков, дизайном корпоративных материалов (бейджи, ручки, галстуки и т.д.), созданием и версткой сайтов, оформлением страниц в соцсетях, подготовкой макетов для печати книг, статуэток и дипломов, созданием коротких видеороликов и баннеров для наружной рекламы, а также обложек для книг. Оплата может быть как ежемесячной, так и проектной, обсуждается индивидуально.
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