Дизайнеры разных профилей

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
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Ищу дизайнеров на фриланс для PR-агентства. Необходима работа с разработкой брендбуков, дизайном корпоративных материалов (бейджи, ручки, галстуки и т.д.), созданием и версткой сайтов, оформлением страниц в соцсетях, подготовкой макетов для печати книг, статуэток и дипломов, созданием коротких видеороликов и баннеров для наружной рекламы, а также обложек для книг. Оплата может быть как ежемесячной, так и проектной, обсуждается индивидуально.

Дизайн обложекДизайн сайтовСоздание баннеровСоздание видео
18 часов назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Инна
 
42 года
месяц в сервисе
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3 часа назад
4 часа назад
Игорь
 
46 лет
18 лет в сервисе
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14 часов назад
Назар
 
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17 часов назад