Доработка фирменного стиля

$166
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт34 заявки410 просмотров

Есть примерный логотип, нужно доработать фирменный стиль по ТЗ

15 лет назад
npo-info
Victor 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
7 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
15 лет назад
$166
3 дня
Обязательства по оплате выполнены на 100% спустя месяц.

Заявки фрилансеров

Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
15 лет назад

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