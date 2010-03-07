Необходимо разработать фирменный стиль , логотип, макет визитки для компании. Название группа компаний "Слаботочные системы" Компания занимается проектированием и монтажом охранно-пожарной сигнализации и систем пожаротушения. Подключением охранных систем к милицейской вневедомственной ...
Доработка фирменного стиля
Есть примерный логотип, нужно доработать фирменный стиль по ТЗ
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