Фирменный стиль для компании

$95
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен42 заявки2554 просмотра
#1$75
#2$20

Необходимо разработать фирменный стиль , логотип, макет визитки для компании. Название группа компаний "Слаботочные системы" Компания занимается проектированием и монтажом охранно-пожарной сигнализации и систем пожаротушения. Подключением охранных систем к милицейской вневедомственной охране.

Первое место 75 $ за файлы фирменного стиля, пригодные для печати визиток, конвертов, бумаги и.т.д.

Второе место 20 $ за макет визитки компании ООО "Скан-Сити" Эта компания входит в группу Слаботочные системы. Но занимается в основном подключением к вневедомственной охране. В принципе у нее может быть свой логотип. А может быть и логотип Слаботочных систем. или 2 логотипа. Занявшему второе место, быть готовым вставить логотип (который занял 1 место) на визитку

15 лет назад
tonidv
49 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Победители конкурса

CostazElPayaso
Константин 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва(-1)
15 лет назад
#1
Работу сделал. Ожидания оправдались. Проблем нет.
+
343N1043
Эдуард 
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
#2
Работа сделана, Исходники получены. Проблем небыло
Буду рад сотрудничеству Николай! если что обращайтесь ; )

Заявки фрилансеров

CostazElPayaso
Константин 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва(-1)
15 лет назад
#1
343N1043
Эдуард 
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
#2

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