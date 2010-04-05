Фирменный стиль для компании

# 1 — $ 75 # 2 — $ 20

Необходимо разработать фирменный стиль , логотип, макет визитки для компании. Название группа компаний "Слаботочные системы" Компания занимается проектированием и монтажом охранно-пожарной сигнализации и систем пожаротушения. Подключением охранных систем к милицейской вневедомственной охране.

Первое место 75 $ за файлы фирменного стиля, пригодные для печати визиток, конвертов, бумаги и.т.д.

Второе место 20 $ за макет визитки компании ООО "Скан-Сити" Эта компания входит в группу Слаботочные системы. Но занимается в основном подключением к вневедомственной охране. В принципе у нее может быть свой логотип. А может быть и логотип Слаботочных систем. или 2 логотипа. Занявшему второе место, быть готовым вставить логотип (который занял 1 место) на визитку