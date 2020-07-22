Требуется исполнитель, который имеет в своем портфолио определенное количество работ по созданию фирменного стиля. Для кого: Компания специализируется на спецодежде, средствах защиты, рабочей обуви, и слегка инструмент. Что есть: старый стиль, разработанный несколькими ...
Доработка pdf Фаила под стиль
Доработка pdf Фаила под стиль
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