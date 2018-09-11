Фирменный бланк

Добрый день! Ваш контакт нам дал Халик Алешин. Я представитель компании "5 Киловатт", нам нужно разработать дизайн подарочного сертификата для наших Клиентов. 5kwt.ru Нам нужно разработать два варианта: для электрификации велосипедов и отдельно ...