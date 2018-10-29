Редизайн ценника для магазина + Дизайн надписи для нового бренда

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен35 заявок609 просмотров

Задача 1.

Есть ценник для магазина светильников. Нужно сделать новый ценник с сохранением фирменного стиля. Новый ценник будет использоваться для товаров со скидками.

Соответственно, новый ценник должен быть бросающимся в глаза (более ярким). Чуть большим по размеру (исходный ценник имеет размер в печатном виде 7x13,5 см). Необходимо обозначить, что для товара действует скидка. Новый ценник нужно сделать двухсторонним.

К заданию прикреплены файлы с внешним видом исходного ценника. Исходники (.eps, .ai, шрифты) вышлю исполнителю.

P.S. Название товара, Цена товара и Цена со скидкой наклеиваются на ценник для каждого товара вручную.

Задача 2.

Есть новый бренд Светового оборудования (люстры, светильники и т.д.).

Необходимо сделать фирменную надпись (логотип) для данного бренда.

Название бренда "Dreamer Light Design"

Исполнение надписи должно быть в черно-белом варианте и цветном.

7 лет назад
krameral
52 года
14 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
$100
7 дней
Escrow
Антон, большое спасибо за проделанную работу! Всё чётко и качественно. Всем рекомендую к сотрудничеству.
Все отлично, рекомендую

Заявки фрилансеров

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
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Фирменный стиль

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