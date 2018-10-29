Редизайн ценника для магазина + Дизайн надписи для нового бренда

Задача 1.

Есть ценник для магазина светильников. Нужно сделать новый ценник с сохранением фирменного стиля. Новый ценник будет использоваться для товаров со скидками.

Соответственно, новый ценник должен быть бросающимся в глаза (более ярким). Чуть большим по размеру (исходный ценник имеет размер в печатном виде 7x13,5 см). Необходимо обозначить, что для товара действует скидка. Новый ценник нужно сделать двухсторонним.

К заданию прикреплены файлы с внешним видом исходного ценника. Исходники (.eps, .ai, шрифты) вышлю исполнителю.

P.S. Название товара, Цена товара и Цена со скидкой наклеиваются на ценник для каждого товара вручную.

Задача 2.

Есть новый бренд Светового оборудования (люстры, светильники и т.д.).

Необходимо сделать фирменную надпись (логотип) для данного бренда.

Название бренда "Dreamer Light Design"

Исполнение надписи должно быть в черно-белом варианте и цветном.