Оформить презентацию

Нужно разработать дизайн лендинга для фотостудии + элементы, которые будут основой фирменного стиля. (будем дорабатывать остальное как доп.заказ с дизайнером, который сделает все основное. Это будет вторым этапом заказа и продолжением нашей совместной работы). ...