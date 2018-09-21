Задача 1. Есть ценник для магазина светильников. Нужно сделать новый ценник с сохранением фирменного стиля. Новый ценник будет использоваться для товаров со скидками. Соответственно, новый ценник должен быть бросающимся в глаза (более ярким). ...
Оформить презентацию
Оформить презентацию по финансовой теме.
Размер: 22 страницы в powerPoint
Презентация содержит скрины, графики + есть внутренние ссылки
Цветовая гамма: серый, голубой, черный белый.
В приоритете четкость и простота.
Исполнителю будет предоставлен лого и ссылка на сайт
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Фирменный стиль1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно сделать оформление : 1 - для таблицы значений карт (методичка), 2 - трех презентаций (слайды 7-9 экранов, для вебинара), 3 - Сделать сертификат произвольной формы. (как сертификат о прохождении курса). Методичка уже есть ...Фирменный стиль15 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен дизайн для визитки компанииЗавершен7 лет назад
Ищем дизайнера для выполнения заказа на разработку фирменного стиля новой торговой марки крымского вина. Потребуются: логотип и брендбук, дизайн этикеток. В перспективе - дизайн стоек и прочей маркетинговой продукции в точках продаж.Фирменный стиль30 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, необходим уникальный дизайн для компании по оказанию услуг сопровождения на территории США беременных и помощи в организации родов. Необходимо разработать фирменный логотип компании, дизайн визиток и буклетов, разработать фирменный стиль компании Скажите, было ...Фирменный стиль24 заявкиЗакрыт7 лет назад
Предложите шаблон для оассылки для компании Магазин сантехники Укрбудмаркет что должно быть? - логотип - контактные данные: телефон, адрес сайта - изображение продукции - - фраза: "Сантехника европейских брендов!" ...Фирменный стиль15 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, нужен дизайн визитки для компании Логотип естьЗавершен7 лет назад
Есть логотип, нужна визиткаЗавершен7 лет назад
Добрый день, нужна визитка Логотип есть, B2B профиль Указывайте, пожалуйста, цены и срокиЗавершен7 лет назад
Нужно разработать дизайн лендинга для фотостудии + элементы, которые будут основой фирменного стиля. (будем дорабатывать остальное как доп.заказ с дизайнером, который сделает все основное. Это будет вторым этапом заказа и продолжением нашей совместной работы). ...Фирменный стиль20 заявокЗакрыт7 лет назад