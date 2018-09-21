Оформить презентацию

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен20 заявок256 просмотров

Оформить презентацию по финансовой теме.

Размер: 22 страницы в powerPoint

Презентация содержит скрины, графики + есть внутренние ссылки

Цветовая гамма: серый, голубой, черный белый.

В приоритете четкость и простота.

Исполнителю будет предоставлен лого и ссылка на сайт

PowerPoint
7 лет назад
vovbag
47 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

Sharowsky
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$50
5 дней
Escrow
Отличная работа, не смотря на то, что презентация была не из простых. Адекватное общение - Сергей даже сделал правки некоторых исходных материалов, что не входило, собственно, в оформление. Сроки четко соблюдены. Рекомендую.
Владимир отличный заказчик, было приятно работать, продолжаем дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

Sharowsky
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад

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