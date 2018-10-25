Разработка дизайна подарочного сертификата.

Добрый день!

Ваш контакт нам дал Халик Алешин.

Я представитель компании "5 Киловатт", нам нужно разработать дизайн подарочного сертификата для наших Клиентов.

5kwt.ru

Нам нужно разработать два варианта: для электрификации велосипедов и отдельно для фэтбайков. Естественно он должен быть в нашем фирменном стиле, предпочитаемые цвета - оранжевый и черный. Двусторонний. Необходимо три строки: № сертификата, ФИО Клиента, сумма (либо на ваш вкус, если вы считаете что можно как то лучше). Наш лого прилагаю. В остальном - никак вас не ограничиваем, нам нужен классный сертификат:) Картинки можете брать с сайта, в последующем заменим если нужно будет.

Анна.