Задача 1. Есть ценник для магазина светильников. Нужно сделать новый ценник с сохранением фирменного стиля. Новый ценник будет использоваться для товаров со скидками. Соответственно, новый ценник должен быть бросающимся в глаза (более ярким). ...
Разработка дизайна подарочного сертификата.
Добрый день!
Ваш контакт нам дал Халик Алешин.
Я представитель компании "5 Киловатт", нам нужно разработать дизайн подарочного сертификата для наших Клиентов.
Нам нужно разработать два варианта: для электрификации велосипедов и отдельно для фэтбайков. Естественно он должен быть в нашем фирменном стиле, предпочитаемые цвета - оранжевый и черный. Двусторонний. Необходимо три строки: № сертификата, ФИО Клиента, сумма (либо на ваш вкус, если вы считаете что можно как то лучше). Наш лого прилагаю. В остальном - никак вас не ограничиваем, нам нужен классный сертификат:) Картинки можете брать с сайта, в последующем заменим если нужно будет.
Анна.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Фирменный стиль1 исполнительЗавершен7 лет назад
Компании на проектную работу требуется дизайнер для доработки корпоративного стиля, в рамках которого необходимо разработать бланки писем и шаблонов, бланки рассылок, концепцию книги новичка, концепцию оформления справочника и концепцию для адаптационного материала. Ищем специалиста ...Закрыт7 лет назад
Оформить презентацию по финансовой теме. Размер: 22 страницы в powerPoint Презентация содержит скрины, графики + есть внутренние ссылки Цветовая гамма: серый, голубой, черный белый. В приоритете четкость и простота. ...Завершен7 лет назад
Нужно сделать оформление : 1 - для таблицы значений карт (методичка), 2 - трех презентаций (слайды 7-9 экранов, для вебинара), 3 - Сделать сертификат произвольной формы. (как сертификат о прохождении курса). Методичка уже есть ...Закрыт7 лет назад
Нужен дизайн для визитки компанииЗавершен7 лет назад
Ищем дизайнера для выполнения заказа на разработку фирменного стиля новой торговой марки крымского вина. Потребуются: логотип и брендбук, дизайн этикеток. В перспективе - дизайн стоек и прочей маркетинговой продукции в точках продаж.Фирменный стиль30 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, необходим уникальный дизайн для компании по оказанию услуг сопровождения на территории США беременных и помощи в организации родов. Необходимо разработать фирменный логотип компании, дизайн визиток и буклетов, разработать фирменный стиль компании Скажите, было ...Фирменный стиль24 заявкиЗакрыт7 лет назад
Предложите шаблон для оассылки для компании Магазин сантехники Укрбудмаркет что должно быть? - логотип - контактные данные: телефон, адрес сайта - изображение продукции - - фраза: "Сантехника европейских брендов!" ...Закрыт7 лет назад
Добрый день, нужен дизайн визитки для компании Логотип естьЗавершен7 лет назад
Есть логотип, нужна визиткаЗавершен7 лет назад