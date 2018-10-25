Разработка дизайна подарочного сертификата.

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен8 заявок299 просмотров

Добрый день!

Ваш контакт нам дал Халик Алешин.

Я представитель компании "5 Киловатт", нам нужно разработать дизайн подарочного сертификата для наших Клиентов.

5kwt.ru

Нам нужно разработать два варианта: для электрификации велосипедов и отдельно для фэтбайков. Естественно он должен быть в нашем фирменном стиле, предпочитаемые цвета - оранжевый и черный. Двусторонний. Необходимо три строки: № сертификата,  ФИО Клиента, сумма (либо на ваш вкус, если вы считаете что можно как то лучше). Наш лого прилагаю. В остальном - никак вас не ограничиваем, нам нужен классный сертификат:) Картинки можете брать с сайта, в последующем заменим если нужно будет.

Анна.

7 лет назад
guest_15365764673325
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

amina-v
Ольга 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
$10
3 дня
Отличный дизайнер!
Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

amina-v
Ольга 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад

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