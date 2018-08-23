Дизайнер для разработки корпоративного стиля

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт15 заявок267 просмотров

Компании на проектную работу требуется дизайнер для доработки корпоративного стиля, в рамках которого необходимо разработать бланки писем и шаблонов, бланки рассылок, концепцию книги новичка, концепцию оформления справочника и концепцию для адаптационного материала.

Ищем специалиста из Санкт-Петербурга!

7 лет назад
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Дарья 
39 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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