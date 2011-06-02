Задание: Нужно разработать фирменный стиль для кадрового агентства. Агентство называется ККУ или Кадровая Корпорация Украины. Основные цвета белый и голубой. Требуется отрисовать логотип из картинки которую я прикрепил к заданию, только хочу учесть что там не ...