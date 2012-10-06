Фирменный стиль и логотип интернет-провайдера

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт36 заявок263 просмотра

Разработать логотип и фирменный стиль для интернет провайдера, занимающегося подключениями исключительно в частном секторе (частных домах) и пригороде. Основной слоган компании - Комфортный интернет.

Хотелось бы видеть логотип в строгом, классическом стиле.

Цвета, нежелательные для использования - желтый, зеленый и синий.

Хотелось бы увидеть следующие элементов фирменного стиля:

1. Визитка корпоративная

2. Визитка личная

3. Бланк

4. Конверт

5. Папка для бумаг

6. Информационная наклейка на коммуникационный бокс

7. Наклейка на автотранспорт компании

13 лет назад
ikistol
Иван 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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