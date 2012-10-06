Разработка фирменного стиля и логотипа компании Оникс Софт (Автоматизация торговли) Предпочтения отдаются фрилансерам города Одессы
Фирменный стиль и логотип интернет-провайдера
Разработать логотип и фирменный стиль для интернет провайдера, занимающегося подключениями исключительно в частном секторе (частных домах) и пригороде. Основной слоган компании - Комфортный интернет.
Хотелось бы видеть логотип в строгом, классическом стиле.
Цвета, нежелательные для использования - желтый, зеленый и синий.
Хотелось бы увидеть следующие элементов фирменного стиля:
1. Визитка корпоративная
2. Визитка личная
3. Бланк
4. Конверт
5. Папка для бумаг
6. Информационная наклейка на коммуникационный бокс
7. Наклейка на автотранспорт компании
Заявки фрилансеров
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