Фирменный стиль. Визитка и бланк

$10
Фирменный стильЗавершен4 заявки197 просмотров
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Добрый день!

Необходимо разработать фирменный стиль.

Дизайн визитки и бланка + подготовка к печати на двух разных языках для команды из 5-ти человек.

Детальная информация в л.с.

*Исполнитель только с Украины

**В заявке оставляйте контактные данные (номер телефона, skype)

8 лет назад
Roland777
Евгений 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alexskichko
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
18 часов назад
8 лет назад
$30
3 дня
Сделано все качественно и в срок, учитывались комментарии и правки. Спасибо!
Настоятельно рекомендую к сотрудничеству. Задача поставлена ясно и понятно. Буду рад сотрудничеству!
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