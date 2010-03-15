Необходимо разработать фирменный стиль под дизайн сайта, который во вложении. Что входит? * Логотип, торговая марка * Текст * ...
Макет визитки
Сделать простой макет визитки. Односторонний. Есть логотип и виденье какая она должна быть.
Сделать нужно сейчас займет не более 15 ми. при знании фотошопа
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