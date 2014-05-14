Нужен диз календарей, конвертов и бланков

Инна - творческий, интуитивный и весьма терпеливый фрилансер. Человек ответственен за каждую деталь. Если хотите получить добросовестного исполнителя и работу на высоком уровне, качественно и с учетом своих пожеланий - это к Инне. Весьма рекомендую!