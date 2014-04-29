Нужен фирменный стиль

Нужно создать проект фирстиля для компании по продаже сантехники. Есть логотип (сайтовый), который вполне устраивает. Необходимо в его стиле создать полностью фирстиль, пригодный для изготовления визиток, папок и т.п.

Оглашайте ваши бюджеты и сроки, пожалуйста.