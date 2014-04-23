Разработка логотипа и слогана

Нужны: - календарь блочный - календарь настольный (домик) - вывеска - конверт - бланк Лого есть Моментальная постоплата ЯД, Сбер, КИВИ, ВМ Студии не рассматриваются
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Нужно разработать фирменный стиль, логотиип и слоган для региональной мебельной компании.
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