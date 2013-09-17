Перевести цвета из RGB в CMYK

Фирменный стильЗакрыт7 заявок320 просмотров
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Есть фирменный стиль, некоторые цвета в RGB, нужно подобрать все цвета в CMYK, чтобы все соответствовало.

10 лет назад
webnetwork
46 летКазахстан
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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