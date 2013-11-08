Разработать макет дисконтной карты

$15
Фирменный стильЗавершен7 заявок243 просмотра
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Необходим макет в векторе (Corel Draw).

Необходимо 3 варианта лицевой стороны и 2 обратной в cdr и jpg.

Единственная трудность - подобрать шрифт такой же как на вывеске (ТЗ и фотографии вывески предоставлю).

Требования к макету стандартные для пластиковых карт 86х54.

10 лет назад
melenchenko
Роман 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
udgines
Шилова 
42 годаЧили
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$15
1 день
Отлично сработались: было сделано 4 отличных варианта макета. Учтены все мои замечания. Сроки быстрее заявленных. Рекомендую.
Рекомендую, как хорошего заказчика!
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