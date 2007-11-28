Разработка брэнд-бука

$650
Фирменный стильЗакрыт26 заявок350 просмотров
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Создание брэнд-бука на основе имеющегося логотипа компании. Перечень позиций в ТЗ. Для дизайнеров из Санкт-Петербурга.

16 лет назад
brandjob
Гость 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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