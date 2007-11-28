Разработка брэнд-бука

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е З А Д А Н И Е ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание брэнд-бука на основе имеющегося логотипа компании. Перечень позиций в ТЗ. Для дизайнеров из Санкт-Петербурга.
- Похожие заказы
- $700Фирменный стиль1 исполнительЗавершен16 лет назад
Для сайта бесплатных объявлений с доменным именем Esoroka.ru(сайт пока не существует) необходимо придумать слоган. Яркий, запоминающийся, можно провокационный(в разумных пределах), состоящий из не более 4-х строк. Слоган будет использоваться при раскрутке сайта и будет его визитной ...Фирменный стиль2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Необходимо разработать фирменный стиль для ООО "ЭкоСофт" Информацию о фирме можно найти по адресу http://license-soft.ru Большая просьба на почту НЕ писать. Все предложения в проект, с обязательным указанием цены, сроков и портфолио.Завершен16 лет назад
- $200
Должен иметь следущее: - Логотип - Визитная карточка - Фирменный бланк - Конверт - Папки - Плакаты Логотип должен содержать слова: "МОСКАЛЕНКО I ПАРТНЕРИ, ЮРИДИЧНА ФIРМА", как минимум "МОСКАЛЕНКО I ПАРТНЕРИ". Все должно быть выполнено просто, но со стилем. При себе иметь портфолио. Оставляйте ...Фирменный стиль32 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $1000
1. Разработать фирменный стиль, логотип промышленной группы. 2. Разработать CD презентацию в фирменном стиле компании. Можно взять на себя одно или два задания, как вам лучше, но главное ...Завершен16 лет назад
- $50
Размер стандартный. Визитку нужно сделать в стиле карт разума (mind map). Примеры тут: http://images.google.com.ua/images?hl=ru&q=Mind%20Map&oe=UTF-8&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi и http://korkin.com/ (верху страницы). Контент и примерный вид в прикрепленном файле.Завершен16 лет назад
- $700
Т Е Х Н И Ч Е С К О Е З А Д А Н И Е на разработку логотипа и фирменного стиля Логотип разрабатывается для фирмы ...Фирменный стильнет заявокЗакрыт16 лет назад
Имеется фирменный бланк и конверт в формате CorelDraw. Необходимо перевести их в Word, каждый по отдельности. При этом чтобы при добавлении нового текста на бланках в Word или редактировании существующего текста фон бы никуда не ...Фирменный стиль14 заявокЗакрыт16 лет назад
Для транспортной компании необходимо создать слоган. Специфика состоит в том, что в компании есть два основных направления деятельности: 1. Пассажирские перевозки по РФ – www.vezdevoz.ru, 2. Транспортный аутсорсинг – www.easytransport.ru Это два достаточно самостоятельных направления, под которые ...Фирменный стиль10 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется Срочно Водяной Знак Сайта Здравствуйте! Требуется сделать оригинальный, прикольный водяной знак который будет отображать тематику сайта, знак будет наноситься на все фотографии которые буду залиты на сайт нужно сделать 2 вида один для темных ...Завершен16 лет назад