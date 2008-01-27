Составить слоган

Фирменный стильЗавершен25 заявок718 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для сайта бесплатных объявлений с доменным именем Esoroka.ru(сайт пока не существует) необходимо придумать слоган. Яркий, запоминающийся, можно провокационный(в разумных пределах), состоящий из не более 4-х строк.

Слоган будет использоваться при раскрутке сайта и будет его визитной карточкой.

Господа! В течение месяца буду ждать от вас на мой Емайл ([email protected]) ваши творения. Данное объявление раз в несколько дней будет повторяться. По истечении месяца выберу 2-3 слогана, которые мне понравятся, и которые по моему мнению будут наиболее полно подходить моему сайту. Авторов этих слоганов, естественно укажу в победителях, с "+" в рекомендациях. Сответственно, с ними будет заключен договор в письменном виде на эксклюзив. После чего - произойдёт оплата.

Предполагается следующая оплата: За самый, самый - 150$, за два последующих, если таковые будут - по 100$. Автора, который возьмёт все три приза (такое же тоже может быть...) премирую ещё 50$.

Удачи всем нам Господа!!!

16 лет назад
avril
59 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранные исполнители
REM_REM
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
16 отзывов
16 лет назад
$100
Доволен... рекомендую.
Строгое соответствие условиям конкурса, своевременные уведомления. А самое главное - быстрая и своевременная оплата! Что может быть лучше. :) Всем рекомендую этого заказчика!!!
TatyanaZh
Татьянаж 
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
Рекомендую... её работа мне понравилась.
Отличный заказчик :) Грамотная и четкая постановка задачи. Оплата произведена быстро. Все, как обещал. Было приятно общаться. Рекомендую к сотрудничеству!
  • Похожие заказы

  • Фирменный стиль для юридической фирмы

    $200

    Должен иметь следущее: - Логотип - Визитная карточка - Фирменный бланк - Конверт - Папки - Плакаты Логотип должен содержать слова: "МОСКАЛЕНКО I ПАРТНЕРИ, ЮРИДИЧНА ФIРМА", как минимум "МОСКАЛЕНКО I ПАРТНЕРИ". Все должно быть выполнено просто, но со стилем. При себе иметь портфолио. Оставляйте ...

    Фирменный стиль32 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Имидж компании

    $1000

    1. Разработать фирменный стиль, логотип промышленной группы. 2. Разработать CD презентацию в фирменном стиле компании. Можно взять на себя одно или два задания, как вам лучше, но главное ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработка дизайна визитки

    $50

    Размер стандартный. Визитку нужно сделать в стиле карт разума (mind map). Примеры тут: http://images.google.com.ua/images?hl=ru&amp;q=Mind%20Map&amp;oe=UTF-8&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;sa=N&amp;tab=wi и http://korkin.com/ (верху страницы). Контент и примерный вид в прикрепленном файле.

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Перевод документа из CorelDraw в Word

    Имеется фирменный бланк и конверт в формате CorelDraw. Необходимо перевести их в Word, каждый по отдельности. При этом чтобы при добавлении нового текста на бланках в Word или редактировании существующего текста фон бы никуда не ...

    Фирменный стиль14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание слогана для транспортной компании

    Для транспортной компании необходимо создать слоган. Специфика состоит в том, что в компании есть два основных направления деятельности: 1. Пассажирские перевозки по РФ – www.vezdevoz.ru, 2. Транспортный аутсорсинг – www.easytransport.ru Это два достаточно самостоятельных направления, под которые ...

    Фирменный стиль10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Срочно требуется водянной знак сайта

    Требуется Срочно Водяной Знак Сайта Здравствуйте! Требуется сделать оригинальный, прикольный водяной знак который будет отображать тематику сайта, знак будет наноситься на все фотографии которые буду залиты на сайт нужно сделать 2 вида один для темных ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработка фирменного стиля

    Требуется ответственный и творческий человек (:)), для разработки фирменного стиля. 2-а важных требования: 1. Наличие портфолио (а как иначе?) 2. Проживание в СПб (для личного общения (не интим)). В качестве бонуса - дальнейшее плодотворное сотрудничество. Уважаемые дизайнеры. Я ...

    Фирменный стиль4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад