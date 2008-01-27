Составить слоган

Для сайта бесплатных объявлений с доменным именем Esoroka.ru(сайт пока не существует) необходимо придумать слоган. Яркий, запоминающийся, можно провокационный(в разумных пределах), состоящий из не более 4-х строк.

Слоган будет использоваться при раскрутке сайта и будет его визитной карточкой.

Господа! В течение месяца буду ждать от вас на мой Емайл ([email protected]) ваши творения. Данное объявление раз в несколько дней будет повторяться. По истечении месяца выберу 2-3 слогана, которые мне понравятся, и которые по моему мнению будут наиболее полно подходить моему сайту. Авторов этих слоганов, естественно укажу в победителях, с "+" в рекомендациях. Сответственно, с ними будет заключен договор в письменном виде на эксклюзив. После чего - произойдёт оплата.

Предполагается следующая оплата: За самый, самый - 150$, за два последующих, если таковые будут - по 100$. Автора, который возьмёт все три приза (такое же тоже может быть...) премирую ещё 50$.

Удачи всем нам Господа!!!