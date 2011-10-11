Разработка фирменного стиля компании

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт103 заявки4070 просмотров
#1$150

Задачи:

Компания занимается продажей нержавеющего металлопроката. Название "Ростсталь" (Roststeel)

Задачи:

Разработать логотип. Логотип должен символизировать уверенную,стреметельно развивающую компанию которая занимается продажей нержавеющего металлопроката. Цвета синий, голубой с серебром (цвет стали). Возможны и другие цвета. Также логотип должен хорошо смотреться и в черно белом цвете и быть как на русском так и английском языке.

Фирменный стиль: визитки, конверты, бланки, шрифт и т.д.

Будут вопросы, уточнения спрашивайте, с удовольсвием ответим.

14 лет назад
rost19
50 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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