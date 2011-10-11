Компания — дистрибьютор Stranger в России и СНГ. Специализация — оптовая торговля электронными сигаретами Stranger и аксессуарами к ним. Требуется создание фирменного стиля с привязкой к уже имеющемуся логотипу. (Визитка, бланк, ...
Разработка фирменного стиля компании
Задачи:
Компания занимается продажей нержавеющего металлопроката. Название "Ростсталь" (Roststeel)
Задачи:
Разработать логотип. Логотип должен символизировать уверенную,стреметельно развивающую компанию которая занимается продажей нержавеющего металлопроката. Цвета синий, голубой с серебром (цвет стали). Возможны и другие цвета. Также логотип должен хорошо смотреться и в черно белом цвете и быть как на русском так и английском языке.
Фирменный стиль: визитки, конверты, бланки, шрифт и т.д.
Будут вопросы, уточнения спрашивайте, с удовольсвием ответим.
Заявки фрилансеров
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