Техническая доработка фирменного стиля

Есть логотип, который будет незначительно меняться (точное ТЗ последует). Есть также наброски фирменного стиля (визитка, бланк). Необходимо на основе существующих материалов сделать:

- скотч

- конверт

- внутренняя запечатка конверта (цель - меньшая просвечиваемость)

- внешняя запечатка гофрокоробов (типа Почта России)

- CD диск

- водяной знак (сетка) для защиты фото в интернете