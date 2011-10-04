Строительная компания, название Renovation-Group / Требуется создать логотип компании. Бланки Нашивки на форму визитки конверты Логотип Есть наработки. В дальнейшем по этому стилю нужно сделать сайт.!
Техническая доработка фирменного стиля
Есть логотип, который будет незначительно меняться (точное ТЗ последует). Есть также наброски фирменного стиля (визитка, бланк). Необходимо на основе существующих материалов сделать:
- скотч
- конверт
- внутренняя запечатка конверта (цель - меньшая просвечиваемость)
- внешняя запечатка гофрокоробов (типа Почта России)
- CD диск
- водяной знак (сетка) для защиты фото в интернете
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