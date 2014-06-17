Разработка визиток

Нужно создать проект фирстиля для компании по продаже сантехники. Есть логотип (сайтовый), который вполне устраивает. Необходимо в его стиле создать полностью фирстиль, пригодный для изготовления визиток, папок и т.п. Оглашайте ваши бюджеты и сроки, пожалуйста.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать дизайн визитки и заполнить ее инфой(телефоны и прочее) - чтобы можно было давать на печать. Плюс шрифты, чтобы потом можно было самостоятельно менять информацию на визитке.
Что должно быть на визитке перечислено во вложенном файле.
Цвета. Использовать черный и цвет с лого.
Визитка односторонняя.
Дизайн визитки в легком деловом стиле - никаких винтажных элементов, огуречных принтов и пр.
Еще в созданном ранее лого. Надо заменить надпись, которая идет по кругу. Детальнее - в файле.
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