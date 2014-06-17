Разработка визиток

Нужно сделать дизайн визитки и заполнить ее инфой(телефоны и прочее) - чтобы можно было давать на печать. Плюс шрифты, чтобы потом можно было самостоятельно менять информацию на визитке.

Что должно быть на визитке перечислено во вложенном файле.

Цвета. Использовать черный и цвет с лого.

Визитка односторонняя.

Дизайн визитки в легком деловом стиле - никаких винтажных элементов, огуречных принтов и пр.

Еще в созданном ранее лого. Надо заменить надпись, которая идет по кругу. Детальнее - в файле.