Разработка визиток

Фирменный стильЗавершен1 заявка91 просмотр
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Нужно сделать дизайн визитки и заполнить ее инфой(телефоны и прочее) - чтобы можно было давать на печать. Плюс шрифты, чтобы потом можно было самостоятельно менять информацию на визитке.

Что должно быть на визитке перечислено во вложенном файле.

Цвета. Использовать черный и цвет с лого.

Визитка односторонняя.

Дизайн визитки в легком деловом стиле - никаких винтажных элементов, огуречных принтов и пр.

Еще в созданном ранее лого. Надо заменить надпись, которая идет по кругу. Детальнее - в файле.

10 лет назад
PypseG
Алина 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Ninui
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
21 день назад
10 лет назад
$10
2 дня
Сотрудничаем не первый раз. Всем довольна
Спасибо за сотрудничество)
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