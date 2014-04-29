Фирменный стиль для и-магазина женских блокнотов

$55
Фирменный стильЗакрыт1 заявка122 просмотра
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Необходимо на основе логотипа разработать фирменный стиль

- персональная визитка,

- бланк,

- пакет (190x260),

- подарочная упаковка (коробка для маленьких блокнотов 140x205, упаковочная бумага для больших 175х247, лента, мини-открытка),

- стикер (30х40) с адресом сайта, но без телефона — для вклейки на последнюю страницу блокнота.

10 лет назад
pan4ik
Анна 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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