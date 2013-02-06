Разукрасить гоночную машину Subaru WRX STI GC8

Необходимо творчески и креативно подойти к созданию фирменного стиля компании ПОФЭНШУЙ, сайт http://pofenshui.ru (логотип, визитка, фирменный бланк, конверт, папка и сертификат для обучившихся).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн для покраски автомобиля, который участвует в гонках. Кто заинтересовался, пишите почту, я вышлю форму кузова (кузов переделанный, не сток)
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