Разукрасить гоночную машину Subaru WRX STI GC8

Добрый день!! Вот, что интересует: 1. ЛИСТОВКА - еврофлаер, односторонний. Дизайн "от руки" - во вложении - там только мобильные номера телефонов я стрелочку поставил, чтоб ты местами поменял. Фото для дизайна - во вложении также - желательно размыть ...