Разукрасить гоночную машину Subaru WRX STI GC8

Фирменный стильЗакрыт5 заявок213 просмотров
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Нужен дизайн для покраски автомобиля, который участвует в гонках. Кто заинтересовался, пишите почту, я вышлю форму кузова (кузов переделанный, не сток)

11 лет назад
romantruf
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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