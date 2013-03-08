Создание фирменного стиля компании «Пофэншуй»

Фирменный стильЗавершен31 заявка204 просмотра
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Необходимо творчески и креативно подойти к созданию фирменного стиля компании ПОФЭНШУЙ, сайт http://pofenshui.ru (логотип, визитка, фирменный бланк, конверт, папка и сертификат для обучившихся).

11 лет назад
tigrrra777
Роберт 
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Dmitrynew
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$180
7 дней
Очень довольны работой с Дмитрием. Подошел к работе глубоко, изучив тему. Всегда на связи, оперативно вносит изменения по просьбе заказчика. Рекомендую.
Спасибо за проект, было интересно работать. Рекомендую этого заказчика как ответственного человека, с творческим вкусом, приятного в общении.
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