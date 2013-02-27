Создать фирменный стиль

Необходимо разработать логотип со словом "РЕРРЕР"и стилизацию логотипа в фирменных цветах для применения: Корпоративный стиль, создание сайта, логотипа молодежной одежды в стиле casual, применение логотипа для брендирования одежды, а также использование отдельных элементов логотипа..
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для компании, которая будет заниматься эксплуатацией недвижимости и инженерных систем необходимо разработать фирменный стиль (визитка, бланк, папка, главная страница сайта).
- Похожие заказы
- $250Фирменный стиль36 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать фирменный стиль, лого, дизайн сайта (+верстка) и визитки компании. Так же после удачного завершения задания хотелось бы постоянного сотрудничества с исполнителем (не большие макеты, баннеры и другая разная мелочь). Требуется человек с креативом, умеющий ...Фирменный стиль9 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется фирменный стиль, листовка,буклет и каталог проектов и создать слайд шоу для видеорекламы.Фирменный стиль16 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день!! Вот, что интересует: 1. ЛИСТОВКА - еврофлаер, односторонний. Дизайн "от руки" - во вложении - там только мобильные номера телефонов я стрелочку поставил, чтоб ты местами поменял. Фото для дизайна - во вложении также - желательно размыть ...Завершен11 лет назад
- $60
Необходимо разработать визитку для сайта Сайт: cargo(тире)avto(точка)ру Необходимо разработать двухстороннюю визитку для компании Логотип в векторе прилагается (в файле заготовка для нанесения на скотч - от туда можно взять логотип) На обоих сторонах визитки - Логотип + ...Завершен11 лет назад
Друзья-товарищи. Нужен фирстиль для РА в Алма-Ате. Название "Пиран". Соответственно агрессивно-рыбная тема не исключается. Из необходимого: Лого (плюс цвета) Визитки Макет сайта Шаблонщиков по-дружески попрошу не беспокоить. Внешность РА должна быть агрессивной, и привлекательной одновременно, поэтому работа для профи. Жду ...Фирменный стиль13 заявокЗакрыт11 лет назад
Фирменный стиль и лого есть Компоновка элементов есть и тексты, они в приложении Если раньше рисовали карты такие, то вообще супер нарисовать надо как можно скорее вот ссылка: http://files.mail.ru/9AB92C470EA04FAB89131C84D82DE6C6Завершен11 лет назад